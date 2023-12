Il Napoli non ha registrato tiri in porta nel primo tempo, nonostante una parata spettacolare di Szczesny. Analizziamo la situazione di questa statistica sorprendente.

Zero tiri nello specchio della porta della Juventus. Alla fine del primo tempo della partita, il Napoli si ritrova con questa dato statistico particolare (al 90° se ne registrerà solo uno) che sembra bugiardo considerata l’occasione capitata al capitano, Di Lorenzo.

Tutto nasce da un calcio di punizione battuto da Zielinski, Bremer interviene di testa ma centra Gatti e la palla arriva al difensore dei partenopei. La botta al volo non s’è concretizzata in rete solo per la grandissima parata d’istinto di Szczesny: con la mano di richiamo, il portiere trova la deviazione provvidenziale.

Perché la conclusione del difensore azzurro non è stata conteggiata ai fini delle statistiche?

La Decisione Arbitrale

Nonostante la parata, la conclusione di Di Lorenzo non è stata conteggiata come tiro in porta. L’assistente di linea ha segnalato un fuorigioco immediatamente dopo l’intervento di Szczesny. Inizialmente, l’assistente si posizionava per avere una visuale migliore, ma alla fine ha giudicato Di Lorenzo in off-side al momento del cross di Zielinski.

Regolamento e Interpretazione

Fuorigioco

La chiave per capire la decisione sta nell’interpretare se il rimpallo Bremer-Gatti fosse una giocata intenzionale o una semplice deviazione. Nel primo caso, il gol sarebbe stato valido; nel secondo, sarebbe stato annullato.

L’Importanza della Parata di Szczesny

La parata di Szczesny ha impedito ulteriori complicazioni. Se Di Lorenzo avesse segnato, il Var e l’arbitro avrebbero dovuto analizzare attentamente la situazione. Tuttavia, l’azione di Bremer, che sembra un tentativo di giocare il pallone, potrebbe indicare che la chiamata di fuorigioco era errata.

La situazione in Napoli-Juventus solleva interrogativi sull’interpretazione delle regole del fuorigioco e sul ruolo del Var nel calcio moderno. La decisione dell’assistente di linea, in questo caso, ha avuto un impatto significativo sulla partita e sulle statistiche del Napoli.