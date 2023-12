Zielinski: “Buona prestazione, ma mancano i gol. Mazzarri chiede più incisività”

Le parole di Piotr Zielinski ai microfoni di DAZN al termine della sfida della 15esima giornata di Serie A tra Juventus e Napoli.

Al termine della sfida contro la Juventus, Piotr Zielinski ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di DAZN. Nonostante una buona prestazione, la squadra partenopea è stata sconfitta, e Zielinski ha evidenziato la mancanza di finalizzazione come un problema chiave.

Il centrocampista polacco ha sottolineato l’importanza di muoversi bene a centrocampo e di migliorare il gioco tra le linee. Zielinski ha parlato della strategia difensiva avversaria, menzionando come la Juventus abbia ben preparato il suo approccio contro Kvara e Osimhen.

“Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto possesso palla occasioni, è mancata la finalizzazione. Se facevamo uno o due gol nel primo tempo la partita sarebbe stata diversa, è questo al momento il nostro problema. Anche col Real Madrid Carvajal ha marcato a uomo Kvara, la difesa si prepara molto bene su Kvara e Osimhen, noi dobbiamo fare di più, altri giocatori devono prendere la responsabilità e cercare di risolvere. Noi a centrocampo dobbiamo muoverci bene, cercare di giocare meglio tra le linee, siamo giocatori tecnici, possiamo con lo stop giusto creare occasioni per gli attaccanti esterni, il nostro centrocampo è importante, bisogna marcare sempre e cercare lo spazio”.

Il centrocampista polacco ha anche accennato alle indicazioni del mister Mazzarri, evidenziando l’importanza di recuperare subito il possesso palla dopo la perdita e di chiudere bene le traiettorie avversarie.

“Devo tirare di più in porta, ho fatto solo un tiro, è una cosa che ci chiede il mister, dobbiamo migliorare in questo, dobbiamo aiutare gli esterni. Cosa ci sta dando di nuovo Mazzarri? Il mister ci chiede quando si perde la palla, di recuperarla subito per creare occasioni, ci chiede di chiudere bene le traiettorie, nelle ultime due partite questo non è stato fatto bene, una di queste cose sicuramente deve essere migliorata”.

“Differenza con la Juve dello scorso anno? L’anno scorso abbiamo affrontato la Juve in un momento non buono per lei, vincemmo 5-1, oggi è una squadra solida, ha delle certezze, fa gol e non lo subisce”.