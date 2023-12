Napoli ancora penalizzato dagli arbitri: senza l’appoggio dei media nazionali è dura

Napoli ancora danneggiato da arbitraggi: dopo errori Massa e Orsato contro Inter e Juve serve appoggio media nazionali.

I recenti arbitraggi di Massa in Napoli-Inter e di Orsato in Juventus-Napoli hanno nuovamente penalizzato gli azzurri.

Napoli e le Decisioni Arbitrali

Hanno purtroppo ragione i cronisti e collaboratori di Napolipiu.com. Senza giornali nazionali e tivvù non si va da nessuna parte. Ed è vero dopo quanto successo al Napoli con l’Inter e la Juventus che senza i giornali e tivvù non si va da nessuna parte.

Dopo lo scandaloso arbitraggio di Massa in Napoli – Inter ci hanno propinato ancora una volta il cosiddetto miglior arbitro di tutte le galassie. Indovinate chi ci ha rimesso: ovviamente il Napoli senza giornali e tivvù. Mentre da queste parti ora se la prendono con Mazzarri incapace di vincere, festeggiano anche i supporters bianconeri, dopo quelli nerazzurri.

Caso Massa e Napoli-Inter

Per quanto combinato da Massa in Napoli – Inter si sono fatti sentire i media torinesi. Per quanto combinato da Orsato in Juventus – Napoli si sono fatti sentire i supporters interisti. E i nostri media? Provi qualcuno a vincere contro gli strabilianti errori di Massa (con l’Inter), o Orsato (con la Juventus).

Contro gli arbitri e i loro straordinari errori persino Maradona ci ha rimesso un Mondiale. A parti invertite avremmo sentito ben altra musica, a cominciare dai media nazionali. Pensate che il mainstream di Milano e Torino se la sarebbe presa con gli allenatori se un arbitro avesse combinato una sequela di errori incredibili contro la propria squadra quanto Massa (con l’Inter) e Orsato (con la Juventus) hanno fatto con il Napoli?

E se qualcuno ha dimenticato quanto capitato a Bergonzi (fermato per circa tre mesi dal designatore Collina) dopo un rigore, che c’era, fischiato contro la Juventus il 27 ottobre 2007, si ricorda altro di recente.

Caso Orsato e Juventus-Napoli

Dopo Milan – Spezia (1 – 2) del 17 gennaio 2022 i media milanesi non se la presero con Pioli ma attaccarono l’arbitro Serra colpevole di non aver applicato la norma del vantaggio (si badi bene una norma, non una regola) che avrebbe causato la sconfitta rossonera.

Finì con le scuse dell’Aia al Milan e Serra praticamente dismesso dai ruoli arbitrali (non come Massa, Marini e Mariani promossi e premiati dopo le imprese di Napoli – Inter). Indovinate chi ci rimise nella stagione: ovviamente il Napoli.

Per giorni, settimane mesi fino alla sfida scudetto col Napoli del 6 marzo 2022 il mainstream nazionale e milanese tuonò contro tutto e tutti. Provate ad indovinare chi ci rimise partita e scudetto: ovviamente il Napoli.

Incredibile il calcio di rigore negato al Napoli per l’invedibile fallo di Tomori su Osimhen. Provate ad indovinare chi era l’arbitro dell’incontro che decise l’ennesima stagione agonistica con altri errori ed ancora in danno del Napoli? Si era proprio Orsato.

L’arbitro per tutte le stagioni di cui il calcio italico non ne può fare proprio a meno. Si era proprio Orsato che già ne aveva combinate di tutti i colori nella stagione 2017 – 2018, con un altro tricolore scucito dalle maglie azzurre.

Lo stesso Orsato che in Napoli – Milan (X giornata) s’inventa l’espulsione di Natan (il fallo era di Romero già ammonito). Lo stesso Orsato che proprio in Juventus – Napoli ammonisce Kvaratskhelia e lascia impunito il beato Gatti. Lo stesso sfortunato Orsato che nella stessa Juventus – Napoli, trovandosi ancora una volta sfortunatamente vicino all’episodio, non ha potuto giudicare da rigore il fallo di Cambiaso su Kvaratskhelia. Ma la colpa e di Mazzarri che non vince.

