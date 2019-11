Juventus, il leader dei True boys si confessa tifoso del Napoli. Davide Bonavita si è infiltrato tra gli ultras bianconeri per smascherare il sistema Juve

Clamorose novità arrivano dalle guerra intestina tra i gruppi ultras della Juventus. Davide Bonavita leader dei True boys si dichiara tifoso del Napoli.

Per sei anni è stato il leader di un gruppo ultras con sede in Germania, i True Boys, Davide Bonavita, nativo di Ottaviano ma residente in Germania, ha fatto la guerra a tutti i gruppi ultras della Juventus, ha venduto biglietti per conto di Pairetto come lui stesso dichiara dalla propria pagina facebook.

Il leader dei True Boys tifoso del Napoli?

Dalla propria pagina facebook il leader dei True Boys si dichiara improvvisamente tifoso del Napoli. Bonavita afferma che aveva un piano, fare il cavallo di Troia nella curva bianconera per stoppare i cori su Napoli e i Napoletani e smascherare il sistema Juve.

Ecco le parole di Bonavita, da leader dei True boys a tifoso del Napoli:

“un solo napoletano ci è voluto per farvi cadere. Un solo napoletano è riuscito a rifornire voi beduini del primo anello – curva sud con biglietti e adesso vi ho fatto cadere come una spugna bagnata un solo napoletano ci è voluto a chiudervi la bocca e non farvi più cantare. Napoli fino alla morte.

Dal 2013 che ho lavorato per il progetto e mi sono sentito come un uomo in cella con il 41 bis, per una cosa, interrompere il vostro equilibrio per non farvi più cantare lavali con il fuoco.

Grazie a me non la canterete mai più, tutto il resto nei prossimi giorni.

Per tutti quelli che mi hanno seguito negli ultimi 6 anni sapete avete fatto parte sempre della mia amicizia. So che molti di voi non accettano questa verità ma sapete che chi disonora la sua patria è perso il mio sangue è stato sempre azzurro.

Nella mia vita esistono solo due colori il bianco e l’azzurro. Forza Napoli fino alla vittoria”.

Il neo tifoso del Napoli e leader dei True Boys attacca il dirigente della Juventus Pairetto

“Adesso denunciami. Andrea Agnelli a cosa aspetti? questo è un truffatore come Mariella Scirea e Lello Roberto l’Ex Capo Struttura CCJC

solo che sta volta mi sono arrivati nelle mie mani, i biglietti interni che venivano modificato a mano, da Alberto Pairetto (mostraci come ti sei fatto la tua Villa).

Mostraci come ti sei costruito i tuoi beni, è arrivata l’ora tua. Solo che sta volta non hai davanti un Raffaello Bucci (spiegaci tu, la sua Morte) forse sai più di Noi. Vediamo se cadrò anche io da un ponte“.

Bonavita, leader dei True Boys è veramente tifoso del Napoli?

Difficile capire se Davide Bonavita, leader dei True Boys, sta prendendo in giro tutti o stia mandando messaggi ancora da decifrare.

Sicuramente i suoi post non sono caduti nel vuoto, il caso Juventus-ultras resta ancora aperto.

