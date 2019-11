Klopp commenta il pareggio del suo Liverpool contro il Napoli. Gli azzurri hanno confermato le paure del tecnico tedesco

Jurgen Klopp in conferenza stampa commenta il pareggio tra il Liverpool e il Napoli. Gli azzurri in questa Champions sono riusci a portare a casa 4 punti su sei alla corazzata della Premier League.

Klopp ora si giocherà la qualificazione sul campo del Salisburgo in Austria mmentre al Napoli basta un solo punto contro il Genk al San Paolo.

“Contro il Napoli è sempre difficile, pressa molto. Sappiamo come sono i tifosi, desideravano una vittoria. Lasciatemi dire che il secondo tempo è stato molto intenso e i nostri avversari hanno difeso meglio che potevano. Abbiamo giocato bene, ma non abbastanza. Se abbiamo ambizioni in Champions League, dobbiamo dimostrarlo contro il Red Bull Salisburgo nell’ultima partita del girone“.

Anche Virgil Van Dijk ha parlato al termine della gara di Champions, insistendo sul presunto fallo subito da Mertens: