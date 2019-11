Ancelotti porta i giocatori del Napoli sul terreno di Anfield e chiede: “Preferite le donne o il calcio”. La frase che in pochi hanno sentito

“Preferite le donne o il calcio” Ancelotti presenta così Anfield ai suoi ragazzi. Il tecnico del Napoli, abituato alle grandi sfide, prima della partita contro il Liverpool ha radunato intorno a se la squadra.

Tutti in cerchio sul terreno dell’ Anfield Road ad ascoltare le parole del tecnico partenopeo, squadra caricata a pallettoni e applauso finale dei ragazzi al tecnico.

Ma le belle parole di Ancelotti non sono tutto nella serata che consacra il ritorno del Napoli, come spiega il giornalista di Fanpage, Leonardo Ciccarelli:

“Preferite le donne o il calcio? Se qualcuno ha pensato alle donne, evidentemente non ha mai giocato ad Anfield”, la frase bella l’abbiamo detta, e ora?

La partita è stata meravigliosa, di una qualità tecnico-tattica elevatissima. Il passaggio alla difesa a 3 di Carletto, gli inserimenti dei Reds, le magie di Firmino, il muro di Allan e il salvataggio di koulibaly, tutto molto bello“.

Ciccarelli Aggiunge “Meno bella è stata la sensazione che gli azzurri abbiano giocato per loro, non per il Napoli né per i tifosi. Dopo un mese e mezzo di scenate, il Napoli si ritrova contro i Campioni d’Europa?.

Io non credo alla casualità, ed allora le domande aumentano.

La scena emblematica di Mertens che segna e non esulta, la lotta su ogni pallone, la concentrazione. Questo è stato un Napoli bellissimo e per assurdo, molto offensivo, almeno per me.

E voi come direbbe Ancelotti:”Preferite le donne o il calcio?”