Carlo Ancelotti ha commentato Liverpool-Napoli. il tecnico azzurro ha ricevuto i complimenti di De Laurentiis e promette di uscire dalla crisi



Per Carlo Ancelotti, Liverpool-Napoli è stata una vittoria. Ancora una volta, il tecnico dei partenopei ha ingabbiato Klopp e il suo squadrone.

Alla vigilia nessuno avrebbe scommesso nell’impresa degli azzurri, invece Meret e compagni si sono ritrovati nel momento più delicato e hanno risposto da vera squadra.

Ad Anfield non è facile per nessuno ma il Napoli di Ancelotti contro il Liverpool non è stato mai domo. Ottimo risultato che proietta gli azzurri verso gli ottavi di Champions League.

Alla fine di Liverpool-Napoli, Ancelotti ha commentato la partita ai microfoni di Sky sport:

“Siamo usciti vivi ed anche vegeti da questo campo che non è semplice. E’ stata una buona serata. Siamo ben messi per la qualificazione. Rimango sorpreso dalle prestazioni fatte in campionato, è stato un limite nostro.

Si sta uscendo piano piano da questo periodo delicato. Queste prestazioni ci aiutano. Ci sono state molte critiche, ci saranno ancora“.

Ancelotti su liverpool-Napoli ha aggiunto: “Dobbiamo essere tutti obiettivi. Questo è un gruppo sano, la strada intrapresa è quella giusta. Sono cambiati gli interpreti, ma il sistema è rimasto lo stesso, un 4-4-2, più coperto sicuramente.

Di Lorenzo ha giocato bene a destra. Il Liverpool, chiuso così, è controllabile. Ho sentito il presidente, ha voluto ringraziare tutti per il risultato, è contento.

Disgelo? Non c’è nessun gelo. Ora prendiamo un bel thè. Klopp? Ci siamo salutati, tutto bene“.