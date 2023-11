Allegri e la Juventus trionfano a Firenze dopo cinque anni: “Sappiamo indirizzare le partite con azioni bellissime”

La Juventus di Massimiliano Allegri si è imposta a Firenze battendo la Fiorentina ‘di corto muso’ con gol di Miretti.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha esultato dopo la vittoria della sua squadra contro la Fiorentina, rompendo un digiuno di cinque anni a Firenze. “Siamo contenti per la vittoria e per il fatto che non subiamo gol da sei partite consecutive”, ha dichiarato Allegri a Sky Sport dopo la partita.

Nel primo tempo abbiamo segnato con una bellissima azione. Rugani? E’ alla Juve da otto anni, sa cosa voglia dire stare qui. Gioca con una tranquillità da grande veterano. E’ stato sottovalutato nella sua carriera, a livello difensivo è tra i migliori. Se sono più contento del -2 dall’Inter o del +7 sull’Atalanta? Del vantaggio sull’Atalanta, perché dobbiamo volare basso. La prossima, a Cagliari, sarà difficile, perché poi ci sarà la sosta e non dovremo rovinare quanto di buono fatto finora”.

Allegri ha poi aggiunto: “Il secondo tempo siamo partiti bene, ma loro hanno alzato molto il baricentro e attaccato con tanti uomini. Sono stati molto bravi. Ci piace difendere restando dietro? E’ il nostro DNA. La scorsa partita abbiamo giocato nella metà campo avversaria, l’importante è saper sempre indirizzare la partita. Siamo migliorati, l’importante è continuare a crescere”.

“Dove possiamo arrivare? Davanti a noi c’è un’Inter costruita da anni per vincere gli Scudetti, e Milan e Napoli sono partite più avanti nella costruzione. Noi siamo un gruppo di ragazzi che deve lavorare, senza esaltarsi e con l’obiettivo di tornare in Champions”.