Fiorentina contro la Juve: “Plusvalenze fittizie non solo, falsa il calcio italiano”

Durissimo attacco della Fiorentina alla Juventus dopo un titolo di Tuttosport sul Viola Park: “Plusvalenze fittizie falsano la Serie A”.

FIRENZE – Duro attacco della Fiorentina alla Juventus in risposta ad un titolo di Tuttosport sul Viola Park finanziato “grazie ai bianconeri”. Il club viola ha definito “assurdità” i riferimenti alle presunte cessioni mancate di giocatori alla Juve.

Nel comunicato la Fiorentina accusa senza mezzi termini: “Mettere plusvalenze fittizie a bilancio non è sostenere il sistema, ma falsarlo”. Un chiaro riferimento alle recenti vicende giudiziarie che hanno travolto il club bianconero.

Secondo i viola, aver immesso 127 milioni sul mercato in perdita non significa finanziare il calcio, ma creargli un danno. Inoltre, si sottolinea come sia ingiusto che “club con bilanci sani siano svantaggiati da squadre che fanno bilanci in perdita”.

Insomma, la Fiorentina non ci sta e rispedisce al mittente le accuse mosse da Tuttosport con parole durissime all’indirizzo della Juventus, puntando il dito contro i bianconeri per le plusvalenze fittizie e i bilanci in rosso. Un attacco frontale senza mezzi termini.

