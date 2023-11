Commisso Punzecchia De Laurentiis: “Il Viola Park è Costato più del Napoli!”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, svela l’investimento nel Viola Park, Citando Napoli e Lazio.

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non ha usato mezzi termini ai microfoni di DAZN per esprimere il suo orgoglio per il Viola Park, la nuovissima infrastruttura del club viola. Commisso ha lanciato una stoccata al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sottolineando che il costo del Viola Park ha superato l’intero investimento fatto dal club partenopeo.

“Abbiamo speso il doppio di quello che avevamo programmato,” ha dichiarato Commisso, mettendo in luce non solo la grandezza dell’investimento ma anche la sua ambizione per il club fiorentino. Ha poi confrontato la spesa con quella di altri club italiani, inclusi Lazio e Napoli, sottintendendo che il suo impegno economico verso la Fiorentina è senza precedenti nella recente storia del calcio italiano.

La supervisione dei lavori affidata a Joe Barone è stata fondamentale nel raggiungere questo traguardo, secondo Commisso, che ha poi aggiunto un tocco personale ricordando le loro origini comuni da figli di emigranti. Il Viola Park, ha assicurato Commisso, è un patrimonio per Firenze e un dono ai suoi tifosi che aspettavano da 90 anni.

Nonostante le aspettative alte e una scorsa stagione deludente senza trofei, Commisso guarda al futuro con fiducia, riconoscendo l’ottimo inizio della squadra in questa stagione e mantenendo l’obiettivo di portare la Fiorentina sempre più in alto.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!