Garcia deve vincere con le big, il Corriere attacca: “Non può sentirsi grande battendo le piccole”

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul momento attuale del Napoli di Garcia, sulle sfide passate e su quelle ancora da affrontare.

CALCIO NAPOLI. Il Corriere dello Sport analizza il percorso del Napoli, attualmente quarto in classifica e in zona Champions, ma distante sette punti dalla capolista Inter. La squadra di Rudi Garcia ha inseguito vari obiettivi, tra cui la costruzione di una vera identità di gioco, naturalezza, continuità di prestazioni e, se possibile, divertimento sul campo, altrimenti definito emozione.

Tuttavia, le statistiche rivelano una tendenza: su ventuno punti totali, diciannove sono stati ottenuti contro le squadre considerate ‘provinciali’. Garcia ha sfidato Milan, Lazio, Bologna e Fiorentina, ma la vera sfida rimane affrontare Inter, Juventus, Atalanta, Roma e Monza per dimostrare di essere veramente all’altezza, non solo contro le squadre più deboli. Ecco quanto scritto dal Corriere:

“Ha inseguito varie cose, anche se stesso, si chiama identità, che sta per gioco, per natura, per continuità di rendimento e se possibile anche di divertimenti, altrimenti definite emozioni. E poi ci sono le statistiche, che virano verso la destra della classifica: dei suoi ventuno punti, diciannove il Napoli li ha ottenuti contro le cosiddette provinciali. Di quelle che stanno a sinistra, la zona chic, Garcia ha incontrato il Milan, la Lazio, il Bologna e la Fiorentina. Ci sono ancora Inter, Juventus, Atalanta, Roma e Monza per sentirsi Grande, sempre, non solo con le piccole“.

Garcia deve dimostrare di poter vincere contro le big per sentirsi grande nel mondo del calcio italiano, un obiettivo che gli resta ancora da raggiungere e che sicuramente contribuirà a definire il vero valore della sua squadra.