Marchegiani: “Napoli in calo, Juve solida difensivamente. La classifica è giusta”

L’ex portiere della Nazionale, Luca Marchegiani, si è soffermato sulle ultime prestazioni di big come Juventus e Napoli in campionato.

Nel corso di un’intervista a Sky Sport, l’ex portiere della Nazionale Italiana, Luca Marchegiani, ha discusso del calcio italiano e analizzato la classifica di Serie A. Secondo Marchegiani, la classifica riflette fedelmente le prestazioni delle squadre in campo, con Inter e Juventus che si distinguono dalle altre. Il Napoli, invece, è in calo rispetto all’anno precedente, evidenziando una performance meno brillante. La solidità difensiva della Juventus è stata sottolineata da Marchegiani, sottolineando la capacità della squadra di non subire gol quando non è necessario.

“La classifica certifica ciò che stiamo vedendo in campo, con Inter e Juve che stanno facendo meglio delle altre. Il Napoli è calato rispetto ad un anno fa, sta facendo peggio. La solidità difensiva della Juventus le permette di non prendere gol quando non serve. Esultanza finale esagerata, considerando che si è arroccata dietro per gran partita della partita? Più è immeritata la vittoria e più festeggi, perché hai ottenuto tanto”.

Marchegiani ha poi aggiunto: “La soddisfazione in settimana è maggior equando domini con il gioco, ma non si possono vincere tutte le partite così. Il fatto che Bremer da solo abbia respinto centocinquanta cross senza essere mai realmente contrastato, è un problema. L’azione del gol della Juve è bellissima. La Fiorentina fa la partita con tutti, ma è preoccupante che da tre gare, pur costruendo tanto, non segni”.