Osimhen ha ufficialmente annunciato il suo rientro in Italia: la data cerchiata in rosso

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è pronto a tornare in Italia dfopo aver risolto i suoi problemi famigliari in Nigeria.

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha comunicato ufficialmente alla SSC Napoli la data del suo ritorno in Italia per riprendere il suo percorso riabilitativo a Castel Volturno. Dopo un periodo di assenza dovuto a un infortunio subito durante un’amichevole con la Nigeria a metà ottobre, Osimhen si è recato nel suo paese natale per risolvere alcune questioni familiari.

Osimhen pronto a tornare a Napoli: annunciata la data di rientro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Osimhen ha risolto le sue questioni personali a Lagos e ha annunciato il suo rientro in Italia per dopodomani. Una volta qui, si sottoporrà agli accertamenti medici necessari presso la clinica del club partenopeo per valutare l’evoluzione del suo problema muscolare. L’obiettivo è far tornare in campo l’attaccante in tempo per la sfida contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, programmata per il 29 novembre.

Secondo il quotidiano campano, il rientro di Osimhen è previsto per mercoledì, quando si unirà nuovamente alla squadra partenopea per continuare il suo percorso di recupero. La notizia del suo imminente ritorno ha suscitato l’entusiasmo tra i tifosi del Napoli, che non vedono l’ora di riabbracciare il loro attaccante in campo. La squadra, nel frattempo, ha dimostrato una grande resilienza sotto la guida di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, mantenendo un buon rendimento nonostante l’assenza del loro attaccante principale. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

“Ha risolto (era ora) le sue beghe personali a Lagos e ha annunciato il suo rientro per dopodomani. Dovrà ripetere con lo staff medico gli accertamenti in clinica e capire a che punto è il problema muscolare. L’obiettivo è il rientro a Madrid, per la gara con il Real di Ancelotti il 29 novembre”.