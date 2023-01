“Juve indietro di 40 anni come con Trapattoni: due tiri, 1-0 e Avanti Savoia”

Domenico Penzo ritiene che la Juve è tornata indietro di 40 anni come con Trapattoni: due tiri, 1-0 e Avanti Savoia

Domenico Penzo, doppio ex di Napoli e Juventus, ha espresso il suo parere su Napoli-Juve. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte in onda su Marte Sport Live, l’ex calciatore si sofferma sul big match di venerdì prossimo allo stadio Maradona: “Osimhen è incredibile. E’ un giocatore fenomenale. Interpreta il ruolo di centravanti in maniera moderna. Gioca con la squadra, la supporta; è incisivo e quasi sempre determinante. E’ un fuoriclasse. Si parla sempre di giocatori, tipo Mbappè, per la loro visibilità. Ma obbiettivamente, Osimhen non mi pare un giocatore inferiore ai grandissimi a livello mondiale. Ha una percentuale realizzativa impressionante”.

Come finisce Napoli-Juventus? “Un euro lo punterei sicuramente sugli azzurri non tanto per i sette punti di vantaggio che hanno in classifica ma per quello che stanno facendo. Oggi c’è un abisso tra quello che è il Napoli, sotto il profilo dell’organizzazione di gioco e dell’entusiasmo, rispetto a ciò che è la Juventus. La Juve mi sembra esser tornata indietro di 40 anni a Trapattoni: due tiri in porta, uno a zero, tutti in difesa e “Avanti Savoia”!”. La punzecchiatura finale contro il gioco di Allegri.