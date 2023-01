Osimhen sovrano del Napoli: De Laurentiis chiede una cifra monstre

Aurelio De Laurentiis per cedere Victor Osimhen chiede almeno 140 milioni di euro, piace al Manchester United.

La valutazione del cartellino di Osimhen cresce a vista d’occhio. Il nigeriano ha segnato già 11 gol in stagione, nonostante abbia saltato 6 partite a causa di un infortunio. Un dettagli, quest’ultimo, che non è mai mancato nelle tre stagioni azzurre di Osimhen. Eppure fino ad ora è sempre riuscito ad andare in doppia cifra. Ma Osimhen è cresciuto molto, da tutti i punti di vista. Lo ha sottolineato anche Spalletti dopo Sampdoria-Napoli, esaltando il suo attaccante per il modo di stare in campo ed aiutare la squadra.

Calciomercato: valutazione Osimhen, De De Laurentiis fa il prezzo

Le voci di mercato intorno ad Osimhen non si sono mai spente, nemmeno nei periodi più bui. Ora sembra tornato alla carica il Manchester United, con ten Hag che chiede rinforzi pesanti per tornare a competere a grandissimi livelli.

Ma la valutazione del cartellino di Osimhen fatta da Aurelio De Laurentiis è molto alta, secondo Il Mattino non si muove per meno di 140 milioni di euro. Una valutazione coerente, dato che la SSCN in estate ha sempre chiesto almeno 100 milioni di euro per cedere Osimhen. Andando avanti in questa stagione potrebbe anche crescere il prezzo del cartellino, qualora Osimhen dovesse continuare a mantenere questa media realizzativa.

L’attaccante oramai è il punto di riferimento per la squadra azzurra. Segna e fa segnare, si mette a disposizione della squadra in fase di pressing e di costruzione della manovra. Eppure, anche a livello tecnico, ha ancora margini di miglioramento. Questo fa comprendere che potenzialità assurde ha Osimhen.