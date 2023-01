Juve-Napoli, Zanini: “Vi rivelo l’arma segreta dei bianconeri”

Juventus pronta a sorprendere il Napoli? L’ex Nicola Zanini svela l’arma segreta dei bianconeri di Allegri.

Nel corso della trasmissione radiofonica “1 Football Club” condotta da Luca Cerchione su 1 Station Radio, è stato ospite d’onore Nicola Zanini, ex calciatore di Juventus e il Napoli, e attuale allenatore del Sona. Durante la sua intervista, Zanini ha fornito interessanti considerazioni sulla stagione calcistica attuale e su diverse squadre di serie A.

Iniziando dalla sua attuale esperienza alla guida del Sona, Zanini ha dichiarato: “L’avventura era partita male, ma sono stato richiamato. Siamo ultimi in classifica, ma tenteremo di realizzare un’impresa”. Nonostante la posizione in classifica, Zanini mostra ottimismo e determinazione per cercare di cambiare la situazione della squadra.

Successivamente, Zanini si è espresso riguardo alla sfida tra Juventus e Napoli, affermando che “Credo che la squadra bianconera abbia intrapreso il proprio percorso. Il segreto della Juve? a livello mentale, la testa dei bianconeri è più sgombra rispetto a quella degli azzurri. Quest’ultimi hanno maggiori responsabilità, oltre un vantaggio importante in classifica. La Juve, tuttavia, resta una squadra pericolosa”. Nonostante la differenza di punti in classifica, Zanini ritiene che la Juventus sia comunque una squadra da tenere in considerazione.

Zanini ha poi spiegato la differenza tra i dati su gol subiti da Juve e Napoli, affermando che “La squadra bianconera ha subito meno gol, è, infatti, molto compatta a livello difensivo, ma è stata anche fortunata in alcune circostanze. Per quanto concerne il Napoli, gli azzurri hanno subito

meno azioni difensive perché tendono ad avere il controllo del gioco e a fare la partita“.

Inoltre, Zanini ha espresso le sue opinioni sulla corsa allo scudetto di Milan e Inter, affermando che “Le squadre sono vicine nelle zone alte della classifica, ma molto dipenderà dal risultato di Napoli-Juve. Mi piace tanto il Milan, anche se deve migliorare in alcuni aspetti. Preferisco meno l’Inter, ma resta una squadra estremamente solida. Il gap da ridurre in classifica dipenderà dal Napoli e dal proprio percorso“.

Per quanto riguarda le squadre di Roma e Lazio, Zanini ha dichiarato: “Non mi piace molto la squadra biancoceleste, anche se mi è simpatica. Mi auguro comunque che possa cambiare qualcosa per entrambe le squadre. La Roma può contare su una rosa più attrezzata per vincere, ma esprime un gioco decisamente inferiore alla Lazio. Quest’ultima deve migliorare alcune dinamiche, soprattutto se si considera il risultato della gara con l’Empoli, nella quale sono stati gettati via 3 punti“.