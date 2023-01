Flavio Briatore: “La Juventus può sorprendere tutti a Napoli e puntare allo Scudetto”

Flavio Briatore analizza la sfida tra Juventus e Napoli e rivela come questa partita potrebbe determinare le sorti della stagione per i bianconeri.

Flavio Briatore, noto imprenditore e manager sportivo, ha parlato del match Juventus-Napoli e del futuro della Juventus in un’intervista. Secondo Briatore, se la Juventus dovesse vincere a Napoli, potrebbe seriamente pensare allo Scudetto.

“La Juventus ha dimostrato di stare meglio senza management. La partita di Napoli sarà fondamentale, in caso di esito positivo potrebbe pensare seriamente allo scudetto. La Fiorentina sta facendo un campionato onesto per quello che le compete. Si trova in una posizione tranquilla, ha un buon allenatore e una squadra che gioca bene”.

“Sono rientrato da due anni in Formula 1, che adesso ha un enorme appeal perché gli Stati Uniti sono un traino straordinario, mentre prima era molto difficile entrarci”, ha spiegato Briatore.



“Ci sono dei piloti giovani straordinari e fantastici gente che comunica con i media in modo diverso. Ci sono campioni straordinari come Verstappen, come Hamilton, come Russell, un gruppo di giovani fantastici. E un gruppo di meno giovani come Alonso che non era così in forma fisica neanche quando correva con me. Per cui la Formula 1 è spettacolo, andiamo in America e facciamo 500mila, 600mila persone. Nella Ferrari adesso c’è Vasseur che è un amico, e speriamo che faccia bene”. Ha concluso il manager.



Flavio Briatore, conosciuto simpatizzante bianconero, ha analizzato la sfida tra Juventus e il Napoli, facendo notare come la vecchia signora potrebbe avere la possibilità di puntare allo scudetto in caso di vittoria. Tuttavia, non bisogna sottovalutare il Napoli allenato da Spalletti, che ha dimostrato di essere una squadra devastante sul campo