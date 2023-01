Victor Osimhen trionfa ai Globe Soccer Awards: è il miglior giovane del 2022

Victor Osimhen premiato come “Miglior giovane dell’anno 2022” ai Globe Soccer Awards: L’attaccante del Napoli mette la Juventus nel mirino.

Victor Osimhen è stato premiato come “Miglior giovane del 2022” ai Globe Soccer Awards. L’attaccante del Napoli, dopo una stagione eccezionale, si prepara a sfidare la Juventus e a segnare il suo primo gol contro i bianconeri, mentre lotta per consolidare la sua posizione di capocannoniere del campionato.

Victor Osimhen, vincitore del premio “Miglior giovane dell’anno” ai Globe Soccer Awards

Il giovane attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, si è aggiudicato il premio di “Miglior giovane dell’anno 2022” dei Globe Soccer Awards, uno dei più prestigiosi riconoscimenti del calcio mondiale, assegnato a Dubai lo scorso novembre.

Con la sua eccezionale stagione, Osimhen ha saputo distinguersi tra i giovani talenti del calcio mondiale, raggiungendo importanti traguardi con la sua squadra e segnando goal decisivi in numerose partite.

Ricevuto il premio, l’azzurro ha voluto condividere con i fan la sua gioia e la sua gratitudine attraverso un post su Instagram, dove ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che lo hanno sostenuto in questi anni e a quelli che hanno deciso di assegnargli il premio.

Victor Osimhen ha poi ricevuto il premio a Castel Volturno, luogo dove si allena e luogo di lavoro per lui. La sua emozione e la sua gioia sono state condivise da tutti i fan che gli hanno espresso la loro felicità e la loro orgoglio per la sua vittoria.

Victor Osimhen sfida la Juventus

Osimhen e il Napoli si preparano per affrontare la Juventus in un incontro cruciale per entrambe le squadre. Osimhen, in particolare, ha un obiettivo personale per questa partita: segnare contro i bianconeri. Nonostante la sua eccezionale stagione, con otto reti in otto partite e dieci in campionato, l’attaccante nigeriano non ha ancora mai segnato contro la Juventus. La partita di venerdì sera al Maradona sarà quindi l’occasione perfetta per Osimhen di sbloccarsi contro i bianconeri, ma anche per il Napoli di consolidare la sua posizione di primo posto in classifica. Osimhen, tuttavia, non perde di vista l’obiettivo principale della squadra: vincere lo scudetto.