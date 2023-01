Insigne conferma la sua fedeltà al Napoli: “Rifiutate offerte da altri club italiani”

Insigne ha rifiutato offerte da club italiani di prestigio per restare fedele al suo amato Napoli. La rivelazione di uno dei giocatori più amati del calcio italiano.

A fine febbraio comincerà il secondo campionato americano di Lorenzo Insigne, l’ex capitano del Napoli, che non vede l’ora di vincere un trofeo importante con la maglia del Toronto. In una recente conferenza stampa, Insigne ha rivelato di aver rifiutato diverse offerte da club italiani quando ancora giocava per il Napoli, dichiarando: “Ho sempre detto che in Italia avrei indossato solo la maglia azzurra essendo napoletano e tifoso”.

Insigne, inoltre, ha scelto di rifiutare anche proposte europee, poiché il progetto non lo convinceva. Nonostante la sua attuale posizione in Canada, Insigne ha dichiarato di sentirsi sempre legato al Napoli e di aver deciso di non giocare per nessun altro club italiano.

“A differenza del Toronto, il progetto non mi convinceva. Sono contento di essere qui. Non sono mai stato lontano da Napoli, ma qui sono felice e non vedo l’ora di vincere un trofeo importante con questa maglia”.

Insigne conferma la sua fedeltà al Napoli

Lorenzo Insigne ha dimostrato che l’amore per la propria squadra e la propria città supera qualsiasi offerta di denaro o di successo. La sua decisione di rifiutare offerte da club italiani di prestigio per restare fedele al Napoli è un esempio di dedizione e lealtà che ispirerà molti tifosi e giocatori per anni a venire.