INTER RINVIATA: la Serie A si ferma per la terribile tragedia | Il calcio passa in secondo piano
Una notizia che ha sconvolto un po’ tutti e che lascia a bocca aperta. In questi casi, il calcio passa in secondo piano.
Nel corso della storia, la Serie A ha più volte deciso di rinviare partite in seguito a tragedie che hanno colpito il mondo del calcio o l’intero Paese. Decisioni dolorose ma necessarie, prese per rispetto delle vittime e per riconoscere che, in certi momenti, il pallone deve fermarsi. Ogni rinvio ha rappresentato un segnale di unità e di solidarietà da parte di un intero movimento sportivo.
Tra gli episodi più noti c’è il dramma di Superga del 1949, quando l’aereo che trasportava il Grande Torino si schiantò sulla collina torinese. Tutte le partite del campionato vennero sospese, e la squadra granata fu proclamata campione d’Italia d’ufficio. Più recentemente, nel 2012, la morte in campo di Piermario Morosini durante Pescara-Livorno portò al rinvio immediato di tutte le gare del weekend calcistico italiano.
Anche tragedie esterne al calcio hanno portato allo stop del campionato. Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018, le partite di Genoa e Sampdoria furono rinviate per lutto cittadino. Allo stesso modo, nel 2009, in occasione del terremoto dell’Aquila, la FIGC dispose un minuto di silenzio su tutti i campi e il rinvio di alcune gare minori.
Questi episodi ricordano come lo sport, pur avendo una forte valenza sociale, non possa prescindere dal contesto umano. Fermarsi, in certe circostanze, diventa un atto di rispetto e di responsabilità verso chi ha perso la vita e verso l’intera comunità.
Tragedia a Fenegrò: conferenza rinviata
L’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu, prevista alla vigilia della partita contro la Fiorentina, dopo il tragico incidente che ha coinvolto il portiere nerazzurro Josep Martinez. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 81 anni a Fenegrò, in provincia di Como, un evento che ha scosso profondamente il club.
Martinez non ha partecipato alla partita poi vinta dall’Inter contro la Fiorentina, rimanendo sotto shock per la tragica vicenda. Secondo alcune ricostruzioni, l’anziano avrebbe perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’auto del portiere, causando la fatalità.
Il cordoglio della squadra e del club: lui salterà la partita
L’Inter ha manifestato vicinanza alla famiglia della vittima e al giocatore, sottolineando come la salute emotiva di Martinez fosse prioritaria. La scelta di sospendere l’incontro con i media evidenzia il rispetto per il dramma umano, prima ancora che per gli impegni sportivi.
Il club nerazzurro ha confermato che il sostegno al portiere sarà costante nelle prossime settimane, sia sul piano professionale sia su quello personale, evidenziando l’importanza di affrontare con sensibilità eventi traumatici che travolgono non solo la squadra, ma l’intera comunità sportiva.