Addio Zambo Anguissa: rottura totale con Napoli | Già a gennaio vestirà un’altra maglia
Il centrocampista, colonna portante dello scacchiere di Antonio Conte, già nel mercato di riparazione sarebbe pronto a partire.
Il legame tra André-Frank Zambo Anguissa e il Napoli sembra ormai giunto al capolinea. Dopo mesi di tensioni sotterranee, l’equilibrio tra il centrocampista camerunese e la società partenopea si sarebbe definitivamente incrinato. La frattura appare ormai insanabile.
Già da qualche settimana si respirava aria pesante a Castel Volturno. Anguissa, punto fermo degli scudetti del Napoli, sarebbe pronto a cambiare aria già da gennaio. Nel frattempo, la dirigenza ha iniziato a valutare alternative per rinforzare il centrocampo vista l’assenza del giocatore.
Anguissa, abituato a essere un titolare inamovibile, sarebbe pronto a vivere nuovi stimoli lontano dalla città e dalla squadra che lo hanno accolto. Una decisione inaspettata che potrebbe quindi definitivamente stravolgere anche le stesse scelte di Conte, che lo vedeva come un vero e proprio faro.
L’idea di una partenza a gennaio, fino a poche settimane fa impensabile, è ora concreta. De Laurentiis non si opporrebbe a un trasferimento, purché arrivi una proposta adeguata. In caso contrario bisognerebbe capire come reagirà lo stesso Anguissa dopo l’attuale momento.
Cambiare aria
La piazza napoletana, sempre molto legata ai protagonisti dello scudetto, ha reagito con amarezza alla notizia. Difficilmente qualcuno avrebbe potuto pensare a una scelta del genere. Vedere una colonna portante come Anguissa che va via nel momento clou della stagione non è facile.
E il centrocampista camerunese non ha mai nascosto la volontà di misurarsi in nuove sfide. Tutto lascia pensare che la separazione sarà consensuale.
La nuova sfida
Ricordiamo infatti che Zambo Anguissa avrà un altro impegno cruciale: la Coppa d’Africa con la maglia del Camerun. Il centrocampista è considerato una pedina fondamentale per la sua nazionale e partirà a gennaio per unirsi al ritiro. La manifestazione, come da tradizione, sottrarrà ai club diversi giocatori africani, complicando la pianificazione del Napoli.
Sarà dunque un addio che coinciderà con una competizione internazionale. E il giocatore sarà quindi costretto a lasciare Napoli per diverse settimane visti gli impegni con il Camerun.