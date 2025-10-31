31 Ottobre 2025

Tudor lancia la maledizione: tu non giocherai più una partita con questa squadra | 2 ore dopo si fa male davvero

Marco Fanfani 31 Ottobre 2025
Tudor lancia la maledizione: tu non giocherai più una partita con questa squadra | 2 ore dopo si fa male davvero

tudor-lapresse-napolipiu.com

Igor Tudor dovrà ripartire in qualche modo dopo l’esonero alla Juventus. Il tecnico è molto deluso e amareggiato.

“Grazie di tutto, mister Tudor. In bocca al lupo per il futuro”. Il messaggio firmato da Gleison Bremer è solo uno dei tanti apparsi sui social in queste ore. Parole brevi, sincere, che rispecchiano un legame mai davvero profondo ma comunque rispettoso tra l’ex tecnico croato e lo spogliatoio bianconero. Tudor aveva provato a costruire un rapporto diretto con i giocatori, riuscendoci per un periodo, tanto che le prime settimane trasmettevano compattezza e determinazione, in linea con lo spirito richiesto dalla maglia della Juventus. Col tempo, però, difficoltà, risultati altalenanti e tensioni interne hanno fatto svanire quell’entusiasmo iniziale.

Con i giocatori italiani in particolare non si è mai creata una sintonia totale, come riportato da Tuttosport. Tudor contava su di loro per fornire leadership e stabilità morale, ma le risposte non sono arrivate. Nonostante ciò, alcuni hanno mantenuto un legame solido fino all’ultimo: Bremer, Yildiz e Dusan Vlahovic sono stati al suo fianco, protetti e sostenuti anche nei momenti più difficili.

La società, temendo un futuro incerto e un gruppo ormai diviso, ha deciso di intervenire. Tudor si è sentito isolato, percependo un distacco crescente non solo nello spogliatoio ma anche tra i vertici del club. Le incomprensioni sul mercato, come la richiesta di trattenere Kolo Muani e di rinforzare il centrocampo, non sono state soddisfatte, aggravando la situazione.

A complicare ulteriormente il quadro, le divergenze tattiche e i contrasti con il direttore tecnico Comolli, esplosi dopo la gara con il Verona. Tudor riteneva che i nuovi arrivi non avessero inciso come sperato: un giudizio condiviso dallo staff, ma insufficiente a cambiare la rotta della stagione.

Juventus senza Thuram contro l’Udinese

Nella Juventus che ha vinto contro l’Udinese non c’era Khephren Thuram. Il centrocampista francese, infatti, non era nell’elenco dei convocati stilato dal tecnico ad interim Massimo Brambilla, a causa di un fastidio al polpaccio sinistro accusato durante la rifinitura.

Una defezione che arriva a sorpresa, anche se al momento non sembrano esserci altre assenze importanti.

tudor-lapresse-napolipiu.com

Spazio ai giovani della Next Gen

Tra i ventidue giocatori convocati da Brambilla figuravano anche alcuni giovani talenti della Juventus Next Gen. Tra questi spiccano Pedro Felipe e Mangiapoco, pronti a scendere in campo e dimostrare il loro valore.

L’inserimento dei ragazzi nel gruppo maggiore conferma l’attenzione del club verso il vivaio e offre l’opportunità di far crescere nuovi elementi in gare ufficiali.

Altro

Anguissa-OneFootball-Napolipiu.com

Addio Zambo Anguissa: rottura totale con Napoli | Già a gennaio vestirà un’altra maglia

Lorenzo Gulotta 31 Ottobre 2025
Inter

INTER RINVIATA: la Serie A si ferma per la terribile tragedia | Il calcio passa in secondo piano

Marco Fanfani 31 Ottobre 2025
Luciano Spalletti (LaPresse) Napolipiu

Spalletti alla Juve, c’è già il PRIMO EPURATO: lui non può giocare per la squadra | Rimosso dalla rosa

Lorenzo Gulotta 31 Ottobre 2025
manna-debruyne-lapresse-napolipiu.com

Capolavoro Aurelio De Laurentiis: “Già trovato il sostituto di De Bruyne” | Messo sotto contratto dal Napoli in 2 ore

Marco Fanfani 30 Ottobre 2025
allegri-juventus.com-napolipiu.com

Colpaccio Milan a stagione iniziata: contratto firmato e ratificato poco fa | Sospiro di sollievo per Allegri

Marco Fanfani 30 Ottobre 2025
De Laurentiis

“Si è fratturato la mano”: infortunio gravissimo per il preferito di Aurelio De Laurentiis | Arrivederci al 2026

Lorenzo Gulotta 30 Ottobre 2025

Ultimissime

tudor-lapresse-napolipiu.com (1)

Tudor lancia la maledizione: tu non giocherai più una partita con questa squadra | 2 ore dopo si fa male davvero

Marco Fanfani 31 Ottobre 2025
Anguissa-OneFootball-Napolipiu.com

Addio Zambo Anguissa: rottura totale con Napoli | Già a gennaio vestirà un’altra maglia

Lorenzo Gulotta 31 Ottobre 2025
Inter

INTER RINVIATA: la Serie A si ferma per la terribile tragedia | Il calcio passa in secondo piano

Marco Fanfani 31 Ottobre 2025
conte buongiorno-calcionapoli24-napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Conte ruggisce”

redazione 31 Ottobre 2025
Luciano Spalletti (LaPresse) Napolipiu

Spalletti alla Juve, c’è già il PRIMO EPURATO: lui non può giocare per la squadra | Rimosso dalla rosa

Lorenzo Gulotta 31 Ottobre 2025