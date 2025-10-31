Juric richiama il fedelissimo: recupero lampo dopo la rottura del crociato | Già disponibile a combattere
Il tecnico dell’Atalanta è pronto ad accogliere nuovamente un pezzo fondamentale del proprio scacchiere. Recupero lampo.
Il tecnico Ivan Juric può finalmente sorridere: uno dei suoi uomini più fidati è tornato tra i convocati dopo un lungo calvario. Il giocatore, fermo da mesi a causa della rottura del legamento crociato, ha bruciato le tappe di un recupero che sembrava destinato a prolungarsi ben oltre l’autunno.
Juric aveva costruito con lui un legame speciale, basato su fiducia reciproca e dedizione assoluta. Il giocatore conosce i dettami tattici del tecnico, incarnando alla perfezione lo spirito di sacrificio e aggressività che Juric pretende dai suoi uomini. Non a caso, il suo ritorno è stato accolto come una vera e propria iniezione di energia.
Il percorso di recupero non è stato semplice. Dopo l’intervento chirurgico, l’atleta ha dovuto affrontare mesi di riabilitazione intensa, tra esercizi di forza, equilibrio e mobilità. Ogni progresso è stato seguito con attenzione dallo staff tecnico, che non ha mai smesso di credere nella possibilità di rivederlo in campo prima della fine dell’anno.
Juric, noto per la sua esigente metodologia di lavoro, ha sempre sottolineato l’importanza di avere uomini pronti a soffrire per la maglia. Il ritorno del suo “fedelissimo” rispecchia esattamente questa filosofia: sacrificio, intensità e totale disponibilità al progetto. Durante le prime sessioni di allenamento, il giocatore ha dimostrato di essere già in buone condizioni fisiche.
Nuova linfa
Il tecnico croato sta ora valutando il momento giusto per reinserirlo in campo in una gara ufficiale. Pur non volendo forzare i tempi, Juric sa che la sua presenza può cambiare gli equilibri della squadra, soprattutto in un periodo fitto di impegni. L’idea è quella di gestire i minuti con prudenza, senza però rinunciare alla sua esperienza nei momenti chiave.
Con il suo recupero, l’Atalanta ritrova una pedina preziosa in campo. La sua capacità di interpretare più ruoli e di mantenere alta l’intensità rende l’intera rosa più competitiva.
Recupero in extremis
Nello specifico, in casa Atalanta, Kolasinac è tornato a disposizione di Juric per la sfida contro il Milan, dopo diversi mesi di stop. Il difensore bosniaco è stato inserito tra i convocati, come si può evincere dal comunicato della società, segnale dell’importanza che il tecnico gli attribuisce nella retroguardia atalantina. Una notizia che ha entusiasmato l’ambiente nerazzurro.
Nel pareggio per 1-1 di Bergamo, Kolasinac si è accomodato in panchina e non è entrato in campo, ma la sua convocazione è stato un segnale di totale ripresa. Pur non essendo ancora al massimo della condizione, ha preso parte alla gara seguendo da bordocampo i compagni. Vedremo ora quando verrà impiegato.