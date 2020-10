Inter: altri due positivi al coronavirus, Conte in piena emergenza

I tamponi svolti sui giocatori del’Inter hanno evidenziato altri due positivi al coronavirus: sono Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini.

Con un comunicato ufficiale l’Inter fa sapere che ci sono altri due calciatori contagiati dal coronavirus. L’esito dei tamponi svolti ieri ad Appiano Gentile ha fatto emergere la positività al Covid di: Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. I due centrocampisti si aggiungono ad Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, anche loro contagiati dal coronavirus. In tutto dunque sono quattro i calciatori su cui non potrà contare Conte per le prossime partite. Questo fa tornare di nuovo in auge il problema del fermare o meno le partite quando ci sono dei contagiati. E’ chiaro che anche a distanza di giorno possono crescere i positivi, quindi non si capisce come si può giocare in sicurezza anche se i tamponi danno esito negativo.

C’è chi opta per una bolla stile Nba, come ha suggerito Faggiano ds del Genoa. In questo modo i giocatori dovrebbero vivere senza alcun contatto con il mondo esterno per poter concludere il campionato di calcio. Vista la situazione si sta parlando anche di introdurre playoff e playout, dato che pare estremamente difficile riuscire a terminare il campionato 2020/21 senza intoppi e giocando tutte le partite in programma.