Choc alla Sampdoria, proiettili e minacce a Ferrero “Ti ammazziamo”

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha detto di aver ricevuto proiettili e minacce con la scritta: “Ti ammazziamo”.

E’ uno scenario preoccupante quello raccontato da Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, che a ha raccontato di aver ricevuto minacce e proiettili. A questo si aggiungono “striscioni e lancio di oggetti”. Secondo quanto riportato dallo stesso Ferrero sotto la sua abitazione di Roma c’è stata anche un “blitz di 50 persone e vetri spaccati” questo secondo quanto riferisce Adnkronos. Il tutto è stato denunciato alle forze dell’ordine proprio dal presidente della Sampdoria.

Delle minacce e proiettili ricevuti ha parlato Ferrero a Telenord che ha detto: “Purtroppo devo convivere con questa vicenda, non resta altro che andare avanti. Mi avrebbe fatto piacere non subire queste minacce, ma io continuo per la mia strada. L’unica cosa che mi preoccupa è l’incolumità dei miei figli”.