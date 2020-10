Maurizio Sarri sta trovando l’accordo con la Juve per la risoluzione del contratto. Il tecnico è stato esonerato dai bianconeri.

Nel destino di Maurizio Sarri può esserci la Fiorentina, il tecnico sta trovando l’accordo per la risoluzione del contratto con la Juve. La squadra in cui è apprato di recente Federico Chiesa, ha scaricato Sarri, arrivato a Torino per dare bel gioco ai bianconeri. Impresa in cui l’ex tecnico del Napoli ha fallito. Senza pensarci su due volte i bianconeri lo hanno cambiato, portando in panchina un esordiente come Andrea Pirlo. Nemmeno i tifosi della Juventus hanno protestato più di tanto, dato che il gioco di Sarri non ha mai entusiasmato né il pubblico né i calciatori.

Ora Sarri cerca la risoluzione del contratto con la Juve e secondo sportmediaset è anche molto vicina. Il tecnico ha un contratto con fino al 2022 con la Juventus, che gli assicura circa 20 milioni di euro. Una cifra altissima per un allenatore che nemmeno svolge il suo lavoro. Ecco perché le parti stanno cercando un accordo. A quanto pare Sarri spera di ritornare subito in panchina dopo aver incassato una cospicua buonuscita. Il tecnico toscano sogna di allenare al Fiorentina, ma lo alletta anche la Roma.