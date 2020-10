Chiesa alla Juve, da Firenze insulti al fratello minorenne

Da Firenze insulti social a Lorenzo Chiesa, fratello minorenne di Federico che si è trasferito qualche giorno fa alla Juventus.

E’ stato preso d’assalto l’account instagram del fratello di Chiesa che solo tre giorni fa si è trasferito alla Juventus, tanti gli insulti arrivati da Firenze. “Ti conviene seguire tuo fratello alla Rubentus ormai siete bruciati. Il nome della tua famiglia qua ormai è quello dei mercenari voltagabbana, traditori. Andatevene tutti via” scrive uno pseudo tifoso della Fiorentina. Lorenzo Chiesa, 16 anni, gioca nelle giovanili della Fiorentina, ma secondo alcuni supporters non sarebbe degno di indossare quella maglia, perché il fratello si è traferito alla Juventus, una della squadra più odiate calcisticamente a Firenze.

Gli insulti al fratello di Chiesa sono veramente tanti. C’è chi gli ha scritto “Levati quella maglia“. Altri che hanno scritto: “Andate via da Firenze, non vogliamo la merda a Firenze” riferito non solo al calciatore andato alla Juventus, ma anche al padre del giocatore, Enrico Chiesa. La situazione è veramente incandescente in questo momento, aizzata anche da alcune dichiarazioni di Commisso che non ha parlato benissimo del comportamento di Chiesa. Al patron viola non è piaciuto il comportamento che ha avuto il calciatore prima e dopo il trasferimento.