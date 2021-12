Insigne salta anche il Milan, Napoli in emergenza

Lorenzo Insigne non giocherà Milan-Napoli, il fastidio al polpaccio è ancora forte. Spalletti ha tante assenze con i rossoneri. Non sembrava un infortunio così grave, eppure Insigne è ancora fermo in infermeria. Il capitano del Napoli riuscirà al massimo ad ad entrare nella lista dei convocati per Milan-Napoli. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport le chance di vedere Insigne in campo a San Siro sono pochissime.

Milan-Napoli: Insigne out

“Lorenzo Insigne s’è limitato anche ieri a una sessione di terapie e a un po’ di lavoro in palestra, disertando per il quarto giorno consecutivo l’allenamento della squadra, e a questo punto è davvero impresa ardua anche soltanto immaginare di vederlo nell’elenco dei convocati che oggi partiranno dall’aeroporto di Capodichino. Per la panchina, insomma, perché di giocare non se ne parla: Spalletti sa perfettamente che non potrà contare su di lui nella formazione che domani sfiderà il Milan dal primo minuto, ma se oggi le cose dovessero andare un po’ meglio e il solito polpaccio destro non darà un fastidio eccessivo, il capitano magari valuterà se partire comunque insieme con la squadra e dunque vivere in gruppo una vigilia delicatissima” scrive Corriere dello Sport.

Sarà sicuramente un’assenza pesante per Spalletti che deve fare a meno ancora di tanti calciatori come Osimhen e Koulibaly, ma anche di Lobotka. Inoltre non tutti sono in perfette condizioni fisiche, come ad esempio Fabian Ruiz che rientra da un infortunio. Nonostante tutto a San Siro bisogna fare bottino pieno, altrimenti la corsa scudetto diventa davvero complicata. Come ha sottolineato Paolo Del Genio nel confronto con Gattuso, è arrivato il momento che Spalletti faccia la differenza nelle difficoltà.