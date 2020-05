Il Sassuolo ha raggiunto un accordo col Chelsea per acquistare interamente il cartellino di Jérémie Boga. Pronta l’offerta del Napoli.

OFFERTA DEL NAPOLI PER BOGA

Jeremie Boga ha tenuto un rendimento importante in questa stagione. Con la maglia del Sassuolo ha siglato 8 reti e servito 4 assist nelle 24 presenze collezionate in Serie A finora. Un bottino già molto positivo, che potrà aumentare quando riprenderà il campionato. L’ivoriano ha attirato l’attenzione del Napoli. Giuntoli lo segue attentamente e sta facendo di tutto per portarlo alla corte di Rino Gattuso. Secondo quanto ha riferito l’edizione odierna di Sky sport:

“Il Sassuolo ha trovato un accordo con il Chelsea per eliminare il diritto di recompra in favore dei Blues. L’obiettivo del Sassuolo è trattenere Boga anche per il prossimo anno.

Il Napoli per Boga ha già pronta una prima offerta tra i 20 e i 25 milioni. Jérémie Boga, era stato preso per 5,5 milioni di euro, con il club inglese che poteva ricomprarlo dietro il pagamento di 8 milioni.

Gli emiliani hanno eliminato il diritto di recompra, lasciando ai Blues soltanto una prelazione futura ma fronte di una cifra molto alta. L’obiettivo della società adesso è trattenere il giocatore anche per la prossima stagione e l’impressione è che non bastino 30 milioni per farlo partire. Il Napoli intanto ha pronta una prima e vuole provarci ugualmente”.

CARNEVALI FA MURO

Quando si tratta di Napoli, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha sempre qualche problema. Tutti ricorderanno la vicenda Politano, l’esterno era ad un passo dal Napoli, quando l’intervento di Marotta fece saltare tutto. Paolo Ziliani nell’occasione rese pubblico il rapporto che intercorreva tra Marotta e Carnevali. Ci fu poi l’affare vrsaljko-Napoli anche questo saltato per vicende analoghe.

La scena rischia di ripetersi con Boga, l’Ivoriano vorrebbe vestire la maglia azzurra ma Giovanni Carnevali ha ribadito che ” non verrà ceduto a nessuna delle squadre interessante”. Il dirigente del Sassuolo ha chiarito alla stampa la situazione legata all’ex Chelsea:

“Boga è richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno“.

Oltre al Calcio Napoli (pronto ad investire 22-25 milioni), sul giocatore ci sarebbero Roma e Borussia Dortmund. Nelle ultime ore è spuntata la Juventus, decisa ad ottenere il cartellino del giocatore, nonostante la chiusura di Carnevali. Corsi e ricorsi storici?