Pedullà: " Napoli, quattro big verso la cessione. ADL avvia la rifondazione"

Secondo Alfredo Pedullà il Napoli cederà quattro big. Aurelio de Laurentiis ha conciato la rifondazione della rosa azzurra.

Il Napoli continua ad allenarsi al centro tecnico di Castel Volturno in attesa della ripresa della serie A. Gattuso è in constante contatto con De Laurentiis e Giuntoli, impegnati sul calcio mercato.

Il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di mercato di sportItalia, ha raccontato gli ultimi movimenti dei partenopei:

“Rivoluzione annunciata in casa Napoli, partita già dallo scorso gennaio con gli acquisti di Diego Demme, Stanislav Loobotka e Matteo Politano”.

Alfredo Pedullà, ha poi aggiunto nel suo intervento a SportItalia: “Per Milik il Napoli continua a chiedere una cifra non inferiore ai cinquanta milioni di euro per lasciarlo partire. In predicato di lasciare Napoli ci sono anche Allan e lo stesso Koulibaly non è più sicuro di restare. In passato era stato invece blindato da De Laurentiis. José Maria Callejon non ha raggiunto un accordo con il Napoli e al 95% andrà via”.