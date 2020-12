Il Mattino – Hysaj negativo al Covid 19, ecco quando rientra

Elseid Hysaj negativo al Covid 19 il difensore albanese è pronto a rientrare con la Sampdoria o la Real Sociedad.

Buone notizie in casa Napoli con Hysaj negativo al test per il Covid 19. Il difensore era in Albania in quarantena dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus mentre era impegnato con la sua Nazionale. Secondo quanto riferisce Il Mattino Hysaj è risultato negativo all’ultimo tampone che è stato processato. Oggi ripeterà il test a Napoli e qualora avesse di nuovo esito negativo allora potrà riprendere gli allenamenti in gruppo a Castel Volturno. A questo punto si pensa già ad un possibile rientrato tra i convocati, che potrebbe arrivare eventualmente pure domenica con il Crotone. Maggiori possibilità ci sono per il match con Real Sociedad o contro la Sampdoria.

Hysaj negativo al Covid 19 è comunque un’ottima notizia per Gennaro Gattuso che ritrova un uomo fondamentale. il tecnico calabrese lo ha schierato spesso a sinistra al posto di Mario Rui e Ghoulam e l’albanese non si è mai tirato indietro. Ora gli sarà dato tutto il tempo di recuperare la forma migliore, come è stato fatto con Zielinski ed Elmas. Anche perché nelle ultime usciti sia Ghoulam che Mario Rui hanno comunque offerto delle buone prestazioni.