Libero – Gattuso sindaco di Napoli, con lui sarebbe un posto abitabile

Libero ritorna a parlare, male, di Napoli e lo fa prendendo a riferimento le parole di Gennaro Gattuso dopo Napoli-Roma.

Le parole di responsabilità e senza alcun attacco di Gennaro Gattuso sono state rigirate dal quotidiano Libero che ora propone il tecnico come sindaco di Napoli. Una provocazione ovviamente, uno spunto che viene ripreso ad arte per provare a sferrare un nuovo attacco al Sud Italia ed a quella che è stata la sua Capitale. Gattuso al termine di Napoli-Roma aveva parlato della necessità di avere un comportamento più responsabile, perché aveva visto troppa gente senza mascherina per gli omaggi a Maradona. Un discorso che non fa una piega in un momento storico così delicato, che il tecnico ha fatto prendendo ad esempio la città dove vive e lavora.

“La questione è capire se c’è un marziano che è sbarcato a Napoli, Gennaro Gattuso detto Ringhio, o la città partenopea è Marte e l’allenatore della squadra di calcio è una persona normale e pertanto sembra arrivato da un altro pianeta” scrive Libero che aggiunge: “Ha attaccato i napoletani per gli eccessi commessi nel ricordare Maradona scendendo in strada a orde, rigorosamente vicini e senza mascherine, e la gente, anziché azzannarlo e invitarlo a tornare nelle brume padane dove ha passato mezza vita, gli ha dato ragione”.

La provocazione di Libero: Gattuso sindaco di Napoli

“A primavera si vota a Napoli. Per quanto sia un bravo allenatore, forse Gattuso farebbe meglio alla città in municipio anziché in panchina“. Perché, per sanare i mali della città, scrive Senaldi, “più dell’attuale Masaniello in disarmo costretto a rincorrere i centri sociali o di un governatore partito sceriffo e finito mezzo cabarettista, abile con le parole quanto velleitario nella pratica, serve un marziano vero” scrive ancora Libero che sottolinea che con Gattuso “Napoli, che vista da fuori talvolta sembra Marte, può diventare un pianeta più abitabile senza smarrire il suo fascino“.