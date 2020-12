Ferlaino: “Parole su Pessotto, volevo difendere Napoli vi spiego perché”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ritorna sulle parole che hanno tirato in ballo il tentato suicidio di Pessotto.

Sono state tante le critiche che Corrado Ferlaino si è tirato addosso con le parole su Pessotto ma l’ex presidente del Napoli spiega perché le ha pronunciate attraverso le pagine di Repubblica. Quelle parole erano una risposta a quanto detto da Cabrini che parlando di Maradona aveva offeso Napoli: “Io volevo blindare Napoli e il suo lutto collettivo dai giudizi trancianti, dalle tesi che quasi sempre arrivano da alcune parti. Volevo – dice a Repubblica – proteggere ciò che di prezioso ci lega per sempre a Maradona. Se potevo salvare Diego dalla droga? Un presidente non è mica un tutore, un predicatore. Poi d’estate lo perdevo di vista. Andava in Argentina, come lo controllavi? Era un campione, con la sua vita…“.

Chiarita la questione relativa a Pessotto, Corrado Ferlaino torna a parlare di Maradona e dice: “Diego era un personaggio particolare con una fragilità particolare e una voglia di sentirsi circondato, anche a costo di perdersi. Non mi sono mai tirato indietro per lui quando ne ha avuto bisogno. Non avrò la possibilità di vederlo nemmeno dopo la morte. Lui sarà in paradiso. Dove io non andrò“.