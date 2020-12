Ferlaino: “Se Pessotto fosse venuto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio”

L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino risponde a Cabrini e parla del suicidio di Pessotto ex giocatore della Juventus.

Provocano ancora reazioni le parole di Antonio Cabrini che parlando di Maradona aveva detto: “Se fosse venuto alla Juventus ora non sarebbe morto”. L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, con riferimento a Pessotto, rispondendo a Cabrini ha detto: “E quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo“. In una intervista a Rainews24 Ferlaino ha poi aggiunto: “Cabrini è juventino, ha detto sciocchezze. E non sarebbe mai andato alla Juve perché era profondamente legato alla gente di Napoli“.