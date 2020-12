Il Napoli annienta la Roma, è anche una questione di modulo?

Il Napoli batte 4-0 al Roma senza mai farla entrare in partita, Gattuso con i giallorossi cambia modulo e va sul 4-3-3.

Per stessa ammissione di Paulo Fonseca la Roma ha meritato di perdere, perché non è mai stata in partita. Nonostante ieri sia a Sky che alla Domenica Sportiva si facesse la gara a dire che erano più i demeriti della Roma, che i meriti del Napoli, resta comunque una grande prestazione da parte degli azzurri. La squadra di Gattuso ancora una volta non era partita come piace al suo tecnico, ovvero con grinta e mentalità, ma poi con il passare dei minuti ha preso sempre più campo e voglia i fare male all’avversario.

Alla fine sono stati 4 i gol rifilati dagli azzurri alla squadra giallorossa che fino a ieri aveva subito solo la sconfitta a tavolino con il Verona. Inoltre, in campionato, la Roma veniva da tre vittorie consecutive, a dimostrare lo stato di forma della formazione allenata da Fonseca. Il Napoli, però, ha praticamente annullato i giallorossi che quasi mai hanno impensierito la retroguardia partenopea. A questo punto la domanda è spontanea: è merito anche del passaggio al modulo 4-3-3?

Napoli-Roma: Gattuso e il 4-3-3

Lo stesso Gennaro Gattuso ha ammesso a fine partita che con il vertice basso ha più equilibrio, ma c’è da dire che il Napoli ha fatto ottime prestazioni anche con il 4-2-3-1, vedi il match con l’Atalanta ad esempio. La squadra che ha affrontato la Roma, però, è sembrata molto più compatta ed a suo agio, sia in fase offensiva che difensiva. Inoltre la presenza di Zielinski come raccordo tra difesa, centrocampo e attacco è sembrata fondamentale. Ed ‘ forse questa, più del modulo, la chiave per spiegare la buona manovra dei partenopei. Per caratteristiche il polacco è il giocatore che più riesce a legare il gioco, riuscendo sia a velocizzare la manovra, sia a rallentarla quando è necessario. Con i suoi strappi Zielinski può creare anche la superiorità numerica, oltre che fornire assist per i compagni. Insomma il rientro del polacco potrebbe essere la vera chiave di volta per la squadra azzurra che a gennaio potrebbe piazzare qualcosa colpo proprio nel ruolo di trequartista.