Fonseca: “Non abbiamo scuse, Napoli superiore. Giusta la sconfitta”

Paulo Fonseca allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match vinto dal Napoli contro i giallorossi.

Il tecnico della Roma non cerca scusanti, il tecnico dei giallorossi lo dice chiaramente: “C’è poco da commentare, il Napoli ci è stato superiore e la sconfitta è meritata”. Incalzato dallo studio di Sky il tecnico analizza la sconfitta della sua squadra: “Non abbiamo fatto mai niente per riuscire a mettere in piedi questa partita. Non riuscivamo a coprire le linee di passaggio. Problemi? Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo la squadra più scarsa del mondo ora. Non dobbiamo trovare scuse, ora bisogna solo lavorare”. Fonseca ha parlato anche di Maradona e del clima al San Paolo: “E’ stato sicuramente molto emozionante, ma quando comincia la partita poi si pensa solo al calcio”.