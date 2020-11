Napoli-Roma: striscione per Maradona dalla Curva A

E’ tutto pronto per Napoli-Roma, match delle 20.45. Aalla Curva A spunta uno striscione per Diego Armando Maradona.

“La tua scomparsa un colpo al petto, un dolore al cuore, Napoli ti giura eterno amore! Curva A, adelante Diego” questo lo striscione esposto dalla Curva A per omaggiare Maradona. Parole che rappresentano solo una parte dell’amore che il popolo napoletano ha tributato al calciatore più forte di tutti i tempi. Un amore enorme, tanto che tutti i cimeli portati fuori allo stadio, che sarà intitolato proprio al Pibe de Oro, diventeranno nu museo per Diego Armando Maradona.

Questa sera la quadra partenopea, inoltre, giocherà con una maglia speciale proprio per onorare la leggenda del calcio mondiale. Un minuto di silenzio, fascia al braccio ed un ulteriore ricordo al decimo minuto. Impossibile non farlo, impossibile non amare chi ha lottato sul campo e fuori al fianco del popolo napoletano. Perché Maradona non è stato solo un calciatore, ma anche un uomo, che con tutti i suoi difetti, si è sempre schierato dalla parte dei più deboli. Un uomo, un calciatore, che con le vittorie in campo, ha saputo essere riscatto sociale per due popoli. Quello napoletano e quello argentino, ora uniti più che mai dopo la scomparsa di D10S.