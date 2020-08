Il Mattino – Boga e Under al Napoli: si può fare, ma c’è una condizione

Cengiz Under e Jeremie Boga sono i nomi che sul mercato sono avvicinati al Napoli, il doppio colpo è possibile.

Vendere e poi comprare, il diktat del Napoli che lo applicherà anche all’eventuale arrivo di Under e Boga. Gli azzurri hanno sicuramente bisogno di un esterno visto l’addio di Josè Callejon, ma il doppio colpo è ancora possibile. Secondo quanto scrive Il Mattino ci sono le possibile per vedere entrambi i giocatori in maglia azzurra. Cristiano Giuntoli ci sta lavorando. Hirving Lozano non convince ancora del tutto, ma non sarà venduto se non arriverà un’offerta veramente importante o una richiesta di prestito. In rosa ci sono anche Younes e Ounas che però saranno ceduti. Sicuri della permanenza al momento sono solo Insigne, Mertens e Politano, a cui si aggiunge ovviamente Victor Osimhen. Insomma il doppio colpo con Boga e Under può non essere solo un’idea se dovesse andare via anche Lozano.

Ci sono però delle condizioni da rispettare per riuscire a prendere questi due calciatori, ovvero le cessioni. Se Giuntoli riuscirà a sfoltire la rosa piazzando sul mercato i vari Milik, Younes e Ounas allora le possibilità che Under e Boga possano vestire la maglia azzurra aumenteranno di parecchio. Tra i due Boga è sicuramente uno dei preferiti sia del tecnico calabrese del direttore sportivo. Giuntoli non ha fatto mai mistero di ammirare l’ivoriano che sarebbe perfetto per le idee tattiche di Gattuso. Il tecnico, che sta pensando anche ad una variante tattica per il prossimo anno, con Boga e Under avrebbe due calciatori che rispondono alle caratteristiche che lui chiede, ovvero calciatori che siano in grado di saltare l’uomo, ma anche di puntare e calciare verso la porta avversaria.