Glik al Benevento: ecco il colpo di Vigorito per la Serie A

Kamil Glik sarà un nuovo giocatore del Benevento, il difensore polacco di 32 anni vanta una lunga militanza in Serie a ed in Europa.

Il Benevento piazza il colpo Kamil Glik per la difesa. Il presidente Vigorito ha regalato ai suoi tifosi un nuovo giocatore per la difesa della squadra sannita che ha stravinto il campionato di Serie B e si appresta ad affrontare la Serie A con l’ambizione di arrivare alla salvezza. Non è esclusa anche una collaborazione del Napoli, più volte è stato fatto il nome di Llorente per il Benevento. Il Napoli sarebbe pronto ad aprire le porte alla compagine campana che andrà a rafforzare la batterie delle squadre del Sud in Serie A, che potrà contare anche sul ritorno del Crotone del presidente Vrenna. Intanto l’arrivo di Glik entusiasma i tifosi sanniti. L’affare di mercato viene riportato anche Gianluca Di Marzio attraverso il suo portale:

Kamil Glik ed il Benevento sono sempre più vicini. L’ex difensore del Torino è ormai ad un passo dal vestire la maglia giallorossa. Lunedì sarà una giornata importante visto che Glik è atteso a Roma per poter sostenere le visite mediche. Nel caso in cui le visite andassero a buon fine, Glik diventerebbe il primo acquisto del Benevento dopo il ritorno in Serie A.

Il difensore polacco, classe 1988, vanta 192 presenze in Italia con le maglie di Torino, Bari e Palermo. Adesso il Benevento e la Serie A sono pronti a riaccoglierlo.

Il Benevento vuole cercare di mantenere la categoria ad ogni costo, provando a restare stabilmente in Serie A. Ecco perché il presidente Vigorito sta cercando di allestire una squadra che possa lottare fino alla fine. La speranza è quella di arrivare ad una salvezza tranquilla, ma l’importante sarà comunque dare il massimo e cercare di tenere sempre il Benevento nella massima serie italiana di calcio.