Giuntoli: “Ringrazio De Laurentiis che ha avuto tanta pazienza con me. Ho sbagliato molte volte”

L’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus, è stato onorato con il premio ‘Challenge of the Year’ ai Golden Boy Awards.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso della cerimonia dei “Golden Boy Awards”, l’ex direttore sportivo del Napoli Campione d’Italia, Cristiano Giuntoli, attualmente alla Juventus, è stato premiato con il prestigioso riconoscimento “Challenge of the Year” in virtù del notevole successo ottenuto con il Napoli.

Dal palco, Giuntoli ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, sottolineando la pazienza dimostrata nei confronti delle sue molteplici errate decisioni: “Ringrazio Aurelio De Laurentiis che ha avuto tanta pazienza con me per tutte le volte che ho sbagliato, mi ha lasciato esprimere e ci siamo tolti una grande soddisfazione.”

Il dirigente sportivo ha voluto dedicare il premio a un team di collaboratori eccellenti e a un presidente che ha sostenuto la sua visione: “Ho avuto dei collaboratori bravissimi, un presidente che mi ha assecondato, è stata la vittoria di un gruppo di lavoro partita da lontano.”

Il ricordo di Giuntoli sullo storico Scudetto conquistato con il Napoli

Ripensando allo storico scudetto conquistato con il Napoli, Giuntoli ha sottolineato che il successo è frutto di un insieme di straordinarie circostanze che hanno avvolto la sua carriera per tanti anni: “Un particolare solo è veramente poco. È un insieme di cose straordinarie che mi hanno avvolto per tanti anni e hanno coronato un sogno insieme a tante persone. Ripeto, ho avuto collaboratori bravissimi, allenatori bravissimi e un presidente che mi ha assecondato. Quando succedono cose del genere le cose vanno sempre suddivise in tante persone. Io mi sento un principale attore, ma veramente è stata la vittoria di un gruppo di lavoro che è partito da molto lontano.”

La testimonianza di Giuntoli riflette il riconoscimento della collaborazione di un intero team nel raggiungimento di traguardi straordinari, sottolineando l’importanza della pazienza e del sostegno reciproco nel percorso verso il successo.