Perchè Zielinski non era titolare con l’Inter? Scozzafava: “So io il perché”

L’assenza di Piotr Zielinski dall’undici titolare schierato da Mazzarri contro l’Inter ha destato sorpresa: la giornalista Scozzafava ci spiega la scelta.

Nell’incontro di ieri sera tra Napoli e Inter, ha destato sorpresa l’assenza di Piotr Zielinski nell’undici titolare partenopeo. Tuttavia, secondo le dichiarazioni della giornalista Monica Scozzafava rilasciate a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, la decisione di lasciare il centrocampista polacco fuori dalla formazione ha una motivazione precisa e valida.

“Siamo a conoscenza del motivo per cui Zielinski non è stato schierato titolare da Inzaghi”, ha dichiarato la giornalista sportiva partenopea. “Il centrocampista polacco ha subito delle infiltrazioni a seguito del colpo ricevuto da Rudiger, ed è per questo motivo che non è stato incluso nella formazione titolare.”

La partita ha visto l’Inter strappare via mezzo scudetto dalle mani del Napoli, ma secondo Scozzafava, il tecnico Mazzarri ha ancora l’opportunità di concludere la stagione in modo dignitoso, cercando di garantire un piazzamento tra i primi quattro posti. Nel frattempo, il Napoli evidenzia alcune lacune nel reparto difensivo, con Natan identificato come il giocatore con maggiori possibilità di miglioramento.

“Il Napoli mostra fragilità, nonostante abbia dominato l’Inter per oltre 40 minuti”, ha sottolineato la giornalista. “Tuttavia, va riconosciuto che i nerazzurri hanno dimostrato una grande forza nella corsa allo scudetto.”