Giordano: “il Napoli con l’Udinese può avere difficoltà. De Paul grande giocatore”

Il Napoli sarà impegnato con l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona per la 36a giornata i campionato. Una sfida che sulla carta dovrebbe essere in discesa per gli azzurri di Gattuso che ha recuperato pure Mertens. Ma la sfida con il Cagliari deve insegnare che non ci sono partite semplici. Lo ricorda anche Bruno Giordano che ai microfoni di Radio Tmw dice: “Il Napoli è lanciatissimo, non deve ripetere gli errori visti col Cagliari. L’Udinese è tranquilla, e quando sei così o fai la grande partita o fai errori e li paghi. L’Udinese fa pochi gol e ne prende anche pochi, vorrà mettere in vetrina molti suoi giocatori. Se il Napoli gioca come sa, vince, se lascia spazio può avere difficoltà. Anche perché dietro manca Koulibaly“.

Calciomercato: il Napoli su De Paul

Intanto in mattinata si è diffusa la notizia di un interessamento concreto del Napoli per De Paul. Il giocatore era stato vicinissimo a vestire la maglia azzurra a gennaio scorso, poi l’affare saltò. Ecco il pensiero di Giordano: “E‘ un giocatore europeo, sa giocare a tutto campo, io ci investirei su di lui. In qualsiasi grande squadra farebbe grandi cose. E’ un giocatore importante, ha personalità, sa fare gol, avere uno così per un allenatore è molto importante, puoi schierarlo in qualsiasi formazione“.

Nuovo allenatore Napoli: Spalletti

Giordano fa il punto anche sul prossimo allenatore del Napoli, dato che Gattuso è in uscita: “Credo che Rino stia facendo bene. Manca un po’ di fame, perché tecnicamente la squadra c’è ma è talmente bella che a volte si specchia. Si deve capire che si deve portare a casa la partita anche con partite sporche. Io continuerei con Gattuso. Ha superato il momento più critico molto bene. Dovesse arrivare un tecnico bravo come Spalletti, devi sapere che ci saranno momenti delicati da superare“.