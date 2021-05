Calendario Champions: Gattuso è un martello, lancia un messaggio ai calciatori

Il calendario del Napoli per la corsa Champions League non è complicato: Udinese, Fiorentina e Verona. Squadre praticamente già salve. Ma Gennaro Gattuso non vuole sentir parlare di calendario facile, anche perché non vuole creare nella testa dei calciatori quell’idea di aver già praticamente vinto tutte e tre le gare. Gli azzurri hanno in mano il loro destino, se fanno 9 punti nelle ultime tre giornate di campionato sono sicuri della qualificazione Champions League. Ogni partita, però, va giocata. Anche se sulla carta sembra facile, alla fine bisogna sempre dare il massimo ed avere una concentrazione altissima, altrimenti si rischia di perdere punti vitali per strada. Il Napoli non se lo può permettere, anche perché di punti ne ha persi troppi durante la stagione, anche per colpa dei cali di concentrazione.

Ecco perché Gattuso ha lanciato un messaggio alla squadra del Napoli. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: