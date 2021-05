Gazzetta – Spalletti-De Laurentiis: contatti frequenti, presa una decisione

Il Napoli gioca questa sera con l’Udinese ma il club deve programmare anche la prossima stagione, cercando un nuovo allenatore. De Laurentiis continua a sentire Spalletti, tecnico tra quelli più quotati in casa Napoli. Il nome dell’ex allenatore dell’Inter è quello che maggiormente viene accostato alla società azzurra che in breve tempo deve sciogliere le riserve, anche perché il campionato è oramai agli sgoccioli. Sicuramente sulla decisione finale influirà il posizionamento in classifica del Napoli.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport su Spalletti al Napoli: “Il tecnico toscano è fortemente quotato in questo periodo. I contatti tra l’ex allenatore dell’Inter e il presidente del Napoli sono costanti. I due hanno discusso anche di questioni tecniche ed economiche rimandando, tuttavia, ogni decisione al termine della stagione. D’altra parte, non sarebbe proprio il massimo se si ufficializzasse qualunque trattativa con il nuovo allenatore. La squadra è impegnata nell’ultimo sforzo per raggiungere il traguardo e non avrebbe senso disturbarne il lavoro“.