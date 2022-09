Gazzetta: “Napoli su Joan Gonzalez del Lecce”

Il Napoli molto attento ai giovani e secondo Gazzetta sta seguendo Joan Gonzalez del Lecce, centrocampista di 20 anni. Gazzetta dello Sport dà ultime notizie di calciomercato del Napoli e scrive: “Efficace in copertura, pericoloso nelle incursioni in area avversaria. Caratteristiche che non possono passare inosservate. Gli osservatori delle big europee lo hanno già messo in evidenza nelle loro relazioni. Ma è chiaro che piace anche ai nostri club“.

Secondo quanto scrive Gazzetta il Napoli ne è rimasto colpito quando ci ha giocato contro ed ha fatto un’ottima impressione. Tanto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è messo sulle tracce di questo giocatore. Proprio il ds del Napoli ha dimostrato di essere molto attento a colpi di mercato di giocatori non molto conosciuti, ma che possono avere un ottimo rendimento anche nel presente, quanto nel futuro. Il caso lampante è quello di Kvaratskhelia, ma anche Kim che oramai piace già a mezza Europa. Insomma lo scouting azzurro ha messo gli occhi su Gonzalez ed il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino non ha chiuso la porta ad una sua eventuale cessione.