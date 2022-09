Bargiggia: “Kim piace a tutti, il Napoli segue già i sostituti”

Paolo Bargiggia fa il punto sul calciomercato del Napoli, con il difensore Kim che piace al Manchester United ed altri grandi club. Con la penuria di difensori che c’è in giro trovare un giocatore come Kim significa quasi aver scoperto l’oro. Basti pensare che il Napoli è riuscito a vendere Koulibaly al Chelsea a 31 anni a 40 milioni di euro nonostante fosse al suo ultimo anno di contratto con il club azzurro. Con 20 milioni poi ha comprato Kim che di anni ne ha 25 e non sta facendo rimpiangere il senegalese.

Per prendere Kim il Napoli ha dovuto inserire una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che sta facendo preoccupare i tifosi. Le offensivi del Manchester United andranno a vuoto nel mercato invernale, perché la clausola non può essere esercitata ma a luglio prossimo, secondo Bargiggia, le cose possono cambiare.

Calciomercato: Bargiggia parla di Kim

L’esperto di mercato a 1 Station Radio dice: “Nel contratto del coreano c’è una clausola di 45 milioni, attiva nel 2023. Il Napoli non si lascerebbe trovare impreparato e sta già monitorando alcuni eventuali sostituti di Kim. Al di là della clausola, in casa azzurra filtra ottimismo per la permanenza in Italia almeno per un altro anno. Si tratta di un giocatore con tanto appeal, anche se non risulta esserci stato un reale interesse degli inglesi. Se un club dovesse pagare la clausola l’anno prossimo, sarebbe ugualmente una grande plusvalenza per la società azzurra“.

Il Napoli storicamente ha dimostrato che non vende giocatori dopo un anno. È molto più probabile che il contratto sia discusso di nuovo e De Laurentiis cerchi di forzare la mano per togliere la clausola rescissoria. Di solito il Napoli tende a trattenere i giocatori almeno per tre anni. Poi tutto dipende anche dalla volontà di Kim, che dimostra, però, di essersi ambientato bene e di stare benissimo a Napoli.