Dalla Turchia – Napoli scatenato sul mercato: asse di mercato col Fenerbahce, cerca Kadioglu e Osayi-Samuel

Il Napoli è sempre attento sul calciomercato, soprattutto quando si tratta di scovare giovani talenti. Non è un caso che un giovane come Kvaratskhelia sia stato preso e bloccato già a marzo, cioè quando ufficialmente le trattative erano chiuse.

Il settore scouting degli azzurri è sempre attento e sta monitorando pure un giovane centrocampista del Lecce. Ma nelle ultime ore si parla anche di un interessamento del Napoli per due giocatore del Fenerbahce: Ferdi Kadioglu e Bright Osayi-Samuel.

Calciomercato Napoli: incontro col Fenerbahce

Secondo quanto fanno sapere i media turchi, il Napoli sta portando avanti un asse di mercato con il Fenerbahce da cui ha già acquistato Elmas e Kim. Giuntoli è interessato a Ferdi Kadioglu e Bright Osayi-Samuel.

Kadioglu è un centrocampista esterno di 22 anni con un valore di mercato che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Ma alcuni emissari azzurri hanno seguito con grande attenzione anche Bright Osay-Samuel, centrocampista di 24 anni che può giocare sugli esterni. Secondo quanto fanno sapere dalla Turchia, il team scouting del Napoli monitorerà Ferdi Kadioglu e Bright Osayi-Samuel, anche durante il derby di domenica tra Besiktas e Fenerbahce.

Il club azzurro vuole cominciare a raccogliere informazioni su questi due giocatori, per poi eventualmente affondare il colpo se le cifre saranno quelle giuste.