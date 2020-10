Gattuso: “Vittoria importantissima. Infortunio Insigne, ecco come sta”

Gennaro Gattuso tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match vinto dagli azzurri con la Real Sociedad

“Oggi ci giocavamo forse il 50% delle possibilità di andare avanti in Europa League” è chiaro Gennaro Gattuso che commenta la vittoria del suo Napoli, che poi aggiunge: “Non era assolutamente facile venire qui e riuscire a fare risultato. Ci giocavamo tanto, loro sono forti ed a tratti ci hanno fatto male. Potevamo fare qualcosa di meglio, ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi che ci hanno messo grande impegno“.

Dal punto di vista tattico Gattuso ha sottolineato: “Siamo riusciti a prendere pochissime imbucate e questo è stato importante. Ad un certo punto ci siamo abbassati ma era anche giusto farlo in quel momento“.

Sull’infortunio di Insigne, Gattuso ha aggiunto: “Mi ha detto di essersi riuscito a fermare in tempo. Vediamo però come sta domani, ma non dovrebbe essere grave come l’altra volta“.

Si parla anche di obiettivi a lungo termine, con un Koulibaly ritrovato ed una grande rosa: “Scudetto? Non lo so, forse si, forse no. Quello che so è che ho una squadra molto forte, in grado di fare sempre la differenza. Con la qualità che abbiamo, però, dovremo fare partite importanti anche su questi campi. Oggi i ragazzi hanno fatto molto bene tatticamente, ma so che possiamo fare ancora di più“. Su Lozano ha detto: “Ha grandissimi mezzi, li aveva già prima anche perché i dirigenti del Napoli non sono dei pazzi a spendere tanti soldi per un giocatore. Gran parte del merito della sua rinascita è suo“. In conclusione Gattuso ha voluto fare anche gli auguri per i 60 anni di Diego Armando Maradona.