Politano si gode Napoli e si prende la rivincita sull’Inter. L’esterno è al suo terzo goal in maglia azzurra.

Matteo Politano ha regalato al Napoli la vittoria contro la Real Sociedad. L’ex Inter è arrivato a Napoli a Gennaio. Politano era vicinissimo alla Roma, ma l’affare Spinazzola fece saltare il banco e per Politano si aprirono le porte di Castel Volturno.

Politano ha scelto Napoli ed è stato ricompensato. Con la maglia azzurra ha ritrovato il goal e la continuità, ha vinto il suo primo trofeo da professionista: La coppa Italia contro la Juventus.

All’Inter, dopo un buon avvio di stagione, Politano ha perso posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte, il rapporto con l’allenatore salentino non è stato dei migliori, con Gattuso invece le cose vanno in maniera diversa. Il tecnico calabrese è riuscito a trasformare Politano nel sostituto ideale di Callejon.

LA RIVINCITA DI POLITANO

Politano ha sintetizzato il suo momento ai microfoni di Sky sport: “Mister Gattuso mi dà sempre fiducia e io provo a farmi trovare sempre pronto. Quando sono arrivato dovevo un attimo ambientarmi. Venivo da un periodo brutto all’Inter in cui non sono stato trattato benissimo e adesso mi sto prendendo la mia rivincita“.

Con Gattuso, Matteo Politano, sta ritrovando la continuità dei tempi migliori e la sua partenza lascia ben sperare, soprattutto in vista del nuovo stop di Insigne.

Con un Politano così, anche l’assenza del capitano del Napoli può essere digerita meglio. In questo inizio di stagione Politano ha giocato tutte le partite, tre da titolare e tre partendo dalla panchina.

Ha trovato il goal contro l’Atalanta e il Genoa in Serie A. Politano è stato protagonista della prima vittoria in questa Europa League, realizzando la rete decisiva contro la Real Sociedad.