Real Sociedad-Napoli, infortunio muscolare per Insigne. Ecco cosa trapela

È durata 21 minuti la partita di Lorenzo Insigne, nella trasferta basca del Napoli in Europa League contro la Real Sociedad, compromessa da un nuovo infortunio muscolare. Il fantasista classe 1991 degli azzurri è reduce da una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, rimediata in occasione del match di campionato contro il Genoa dello scorso 27 settembre, un problema che l’ha tenuto fuori per tre settimane. Insigne era tornato a disposizione di Gattuso, che nella sfida di San Sebastian ha mandato Lozano in campo al suo posto, il 22 ottobre, in occasione della sconfitta interna con l’Az Alkmaar.

Difficile, a questo punto, che il numero 24 dei partenopei possa essere arruolabile per Napoli-Sassuolo di domenica alle ore 18. Gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore diranno di più sulla reale entità del problema fisico.